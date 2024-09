Incidente mortale sulla Statale Scontro tra auto e moto muore 39enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un grave sinistro nel Salento. Unsi è verificato nel tardo pomeriggio di oggistrada che conduce da Manduria a San Pancrazio Salentino. Alla base di tutto c’è stato un violentissimotra un’. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo schianto, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti ladi grossa cilindrata si è scontrata con una Lancia Ypsilon, quando mancava circa un km. dall’arrivo nel centro tarantino., ferito gravemente anche l’mobilista Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso ilciclista, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso avvenuto praticamente sul colpo dopo l’impatto.