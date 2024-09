Il teologo Tariq Ramadan condannato a 3 anni per stupro dalla Corte d’appello di Ginevra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel 2023 era stato dichiarato innocente dal tribunale di primo grado, ladiha però ribaltato la sentenza. Il caso riguarda, un notoislamico, nonché ex docente di all’Università di Oxford. Lalo ha giudicato colpevole di “e coercizione sessuale” ai ddi una donna, (fatti che sarebbero avvenuti in un hotel di16fa) e lo haa 3. Questa è la prima condanna per il 62enne che deve affrontare anche una serie di accuse sia in Svizzera che in Francia. Figura carismatica ma controversa dell’Islam europeo, ha sempre sostenuto la propria innocenza. Gli avvocati della donna, convertita all’Islam ed identificata solo come “Brigitte”, si sono detti sollevati “che la verità abbia finalmente trionfato”.