Il cast di Ballando con le Stelle 2024

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono tredici i concorrenti scelti da Milly Carlucci per la diciannovesima edizione dicon le, ai nastri di partenza sabato 28 settembrein prima serata su Rai1. Si tratta di cinque donne e sette uomini, pronti a scendere in pista e sottoporsi ai ‘severi’ giudizi della giuria. Chi sono i concorrenti dicon leTra i primi ad essere annunciati, ci saranno l’ex velina Federica Nargi e il comico Francesco Paolantoni. Inoltre, si metteranno in gioco ‘due’ cantanti: i Cugini di Campagna al completo e Nina Zilli.Dal mondo dello sport arrivano invece Federica Pellegrini e il campione di fioretto, fresco di Olimpiadi, Tommaso Marini, mentre dalla TV il conduttore di Unomattina Massimiliano Ossini, che scenderà in pista – come annunciato – con Veera Kinnunen.