Il caso Cittadella-Pisa è lo specchio della FIGC | con i soldi si aggiusta tutto…

(Di martedì 10 settembre 2024) Il calcio italiano ogni giorno che passa lascia per strada credibilità, appeal e, badate bene, questo non accade perchè la Nazionale o i clubs perdono, anche male. No, questo fa parte del gioco, si vince e si colgono sconfitte. La credibilità lala perde con le scelte folli, incomprensibili, che fanno pensare a cose strane, che accadono ogni giorno in tutte le categorie. Quanto stabilito dal Giudice Sportivo in relazione alla garaha del surreale. Veniamo ai fatti: primagara, come sempre, come tutti, i veneti caricano la formazione (titolari e panchina) sul portaleLega e, come prassi, poi stampano un pò di distinte che vanno agli arbitri, alla squadra ospite, alla Procura federale, all’ispettore di Lega e all’ufficio stampa. Quest’ultimo le ricopia sulla carta intestata del club e le diffonde in tribuna stampa.