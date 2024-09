G7 Interno Piantedosi venerdì ad Avellino per sicurezza summit

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il ministro dell’, Matteo, a presiedereprossimo adil Comitato per l’ordine e la, in vista del G7 dei ministri dell’che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano. Il vertice in Prefettura farà il punto sui piani dipredisposti, e in via di predisposizione, per il. Insieme al prefetto di, Rossana Riflesso, parteciperanno i vertici provinciali dei carabinieri e della Polizia di Stato, il colonnello Domenico Albanese e il Questore, Pasquale Picone. Lo stesso, in queste settimane, ha più volte incontrato il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, e gli amministratori della Valle del Calore che ospiteranno la tappa irpina del vertice europeo.