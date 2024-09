Equitazione | Marco Di Paola confermato come presidente della FISE

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) La Federazione Italiana Sport Equestri () sceglie la lineacontinuità. Nell’assemblea elettiva di lunedì 9 settembre infatti,Diè stato. Percentuali ampissime per il manager romano, che si è imposto con il 67,49% (7.130 voti) delle preferenze –riporta il sito federale – rispetto al 18,99% (2.006 voti) raccolto da Clara Campese e del 13,34% (1.409 voti) ottenuto a Duccio Bartalucci. “Ringrazio tutti – ha affermatoDi– per questa grande prova di democrazia e di fiducia nei miei confronti, nei confrontimia visione di Federazione e del sostegno ottenuto per tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che metteremo in atto nel prossimo futuro.