Emily Armstrong da Scientology alle critiche del figlio di Bennington Le polemiche sulla nuova voce dei Linkin Park

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 –, frontwoman dei Dead Sara, è diventata ladei, sostituendo Chesterdopo la sua tragica scomparsa sette anni fa. Un debutto segnato da forti, soprattutto legate alla sua affiliazione cone alla sua presunta vicinanza a Danny Masterson, attore legato al culto e recentemente condannato per abusi sessuali. La cantante è stata oltretutto accusata di averlo sostenuto in tribunale: "Sono andata a una delle prime audizioni come osservatrice – si è difesa su Instagram – ma ho capito subito che non avrei dovuto farlo. Non giustifico abusi e violenze contro le donne e sono solidale con le vittime". Parole che non sono bastate a placare i suoi detrattori.