Emergenza salari gli stipendi in provincia non decollano Aumenta il precariato

(Di martedì 10 settembre 2024) Macerata, 10 settembre 2024 – È di 19.344 euro la retribuzione media lorda corrisposta in un anno ai lavoratori dipendenti del settore privato indi Macerata, equivalente a una media di 80 euro lorde al giorno. Questo il dato – riferito al 2022 - che emerge dall’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della Cgia su dati Inps e Istat, un numero molto lontano da quello delladi Milano che svetta in testa alla classifica con 32.472 euro (126,01 al giorno), ma anche più basso della media italiana (22.839 euro) e della media regionale (20.279 euro). Tra le 103 province prese in esame, Ancona si colloca al 40esimo posto, con 21.488 euro lordi l’anno (86,82 giornalieri), Pesaro – Urbino al 48esimo, con 20.853 euro lordi l’anno (84,49 giornalieri), Macerata al 60esimo. Chiude Ascoli Piceno, con 18.737 euro lordi l’anno (79,63 euro).