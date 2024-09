Cos’è e come funziona il distraction control sui nuovi iPhone

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 10 settembre 2024) Non è un ad blocker, né di una funzione in “modalità di lettura”. Si tratta di una novità che non è stata annunciata in pompa magna da Apple, ma che è già stata provata da alcuni beta tester che hanno sperimentato alcune delle novità che arriveranno con il rilascio del nuovo sistema operativo iOS 18. Parliamo del comando chiamato “” che sarà utilizzabile (manualmente) dagli utenti utilizzando il browser Safari. LEGGI ANCHE > Apple è entrata ufficialmente nell’era dell’AI con il suo16 Spesso e volentieri, navigando da mobile (ma questo accade anche da desktop pc) su tutti i siti internet, lo spazio visivo della nostra lettura è interrotto dalla presenza di banner ed elementi (vedi video che si avviano automaticamente) che compaiono lungo la pagina.