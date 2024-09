Coppia arrestata in provincia di Latina | sballati hanno aggredito i carabinieri in una caserma…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Nella notte del 7 settembre 2024, idi Formia (LT)arrestato un uomo del 1991 e la sua compagna, una cittadina ucraina del 1997, con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per danneggiamento. Intervento deiin un locale della movida L’episodio ha avuto inizio in un noto locale della movida di Formia, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, molestava ripetutamente gli altri clienti. I militari, allertati per riportare l’ordine, sono giunti sul posto edeciso di portarlo presso la caserma per completare la verbalizzazione necessaria. Reazione violenta in caserma Una volta arrivato negli uffici del Comando Stazione, l’uomo ha fornito false generalità e, senza apparente motivo, ha, ferendo lievemente uno degli agenti.