Como-Bologna Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Allo stadio Giuseppe Sinigaglia si gioca il match valido per la quarta giornata diA tra. Le due squadre vogliono riscattarsi dopo un inizio decisamente complicato. I padroni di casa sono in fondo alla classifica, ma ad una sola lunghezza di distacco dai rossoblu, che hanno deluso le aspettative fino ad ora.è la sfida tra due squadre rivoluzionate dal calciomercato, con i lariani che hanno rivoluzionato la formazione, mentre gli ospiti hanno subito un ridimensionamento dovuto agli addii di Riccardo Calafiori, Joshua Zirkzee e Thiago Motta, allenatore della miracolosa qualificazione in Champions League. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook del club emiliano)Ilha strappato una storica promozione nel massimo campionato italiano la scorsa stagione chiudendo al secondo posto.