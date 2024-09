Boom di auto senza assicurazione e revisione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono stati resi noti in questi giorni i dati delle principali attività svolte dal Corpo di Polizia Locale Reno Galliera nei primi sette mesi del 2024. Molto utile per una corretta valutazione dell’attività è il confronto di questi dati con quelli relativi all’anno precedente, anche per valutare l’attuale trend rispetto recente al passato. Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Locale nei primi sette mesi del 2024 sono state denunciate 74 persone, dato in linea con il 2023 (nell’anno precedente furono infatti complessivamente 136 le persone denunciate). Tra queste sono 2 le persone denunciate per furto, (ben 13 erano state nel 2023), 3 per truffa (5 nel 2023) e 6 perché scoperte alla guida di veicolo con patenti false. Oltre 6 chili e mezzo lo stupefacente sequestrato, tra cui 6 chili di hashish sequestrato a Galliera a inizio luglio.