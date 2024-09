Addio a Clio Napolitano avvocata dei braccianti poi first lady al Colle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 –Bittoni, marchigiana di Chiaravalle, vedova di Giorgio. Avrebbe compiuto 90 anni a novembre.in difesa deiera figlia di due oppositori del fascismo. Il papà, Amleto e la mamma Diva Campanella, finirono al confino per la loro avversione alla dittatura mussoliniana. Conobbe Giorgioa 22 anni, mentre studiava Legge a Napoli. Poi si rividero a Roma e lì la loro storia divenne amore. «Mangiavo solo in rosticceria, dissero che Giorgio mi aveva conquistato per fame», raccontava divertita. Si sposarono nel 1959, con rito civile al Campidoglio assecondando le modalità del Pci di cui Giorgio era già un dirigente. Un legame durato una vita, e dal quale nacquero due figli: Giovanni nel 1961 e Giulio nel 1969.