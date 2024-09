Addio a Clio Bittoni moglie dell’ex presidente Giorgio Napolitano | è morta a 89 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)di. La consortedella Repubblica èa Roma dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 90a novembre. È sopravvissuta al marito per poco meno di un anno, dato cheè deceduto il 22 settembre del 2023. Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona,si laureò nel 1958 in Giurisprudenza a Napoli. L’anno dopo incontrò per la prima volta il futuro marito. “Ero stato fortemente attratto dalla ragazza, più giovane di me, che dapprima vidi in ambienti di partito”, raccontònella sua autobiografia, Dal Pci al socialismo europeo (Laterza), come ricorda sul Corriere.it Maurizio Caprara, che fu direttore dell’Ufficio stampacapo dello Stato al Quirinale.