Un 8 settembre molto diverso da quello del 1943

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) È passato tanto di quel tempo e oramai dei protagonisti di quel giorno delnon è rimasto nessuno o quasi. Per saperne di più, si può prendere in considerazione solo quanto il Grande Libro della Storia mette a disposizione dei posteri. C’era stata la guerra, fermata dall’armistizio di solo qualche giorno prima, ma gli scontri non si erano fermati. Prese il via quindi la liberazione dalle truppe tedesche che per gli italiani e gli alleati non fu certo una partita a carte né, tantomeno, un gioco a rincorrersi tra il Sud, il Centro e il Nord del Paese. Ritornando in fretta con l’attenzione a questi giorni, non si può che prendere atto di una situazione, quella attuale, completamente rivoltata rispetto alla prima. L’Italia, con essa la EU, oramai da un pò di tempo sta marciando con tutta la prudenza possibile tra cavalli di Frisia e altri ostacoli letali.