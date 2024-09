Umberto Foschini morto nell’incidente a Voltana | non si esclude il malore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ravenna, 9 settembre 2024 – Si chiamava, aveva 67anni e risiedeva al’automobilista che nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita in seguito a un incidente verificatosi alle porte della stessa frazione lughese. L’uomo, ex dipendente della ditta Venieri di Lugo, era al volante di una Toyota Yaris e stava percorrendo via Lunga Inferiore con direzione di marcia provinciale Maiano-via Traversagno. Giunto all’incrocio con quest’ultima strada, all’intersezione situata a una manciata di chilometri da, per cause tuttora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lugo invece di voltare è andato dritto, finendo per uscire di strada, abbattere un segnale stradale e piombare infine nel canale consortile Traversagno.