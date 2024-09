Ue Salis | Orban? Stile ungherese influenza magistratura

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) MILANO – “? Vorrei capire qual e’ lo. Mi sembra l’ennesima dimostrazione che in quel Paese il capo di governo cerca di intervenire sulle decisioni della”. Cosi’ l’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria(foto), a margine della conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Milano, rispondendo alla domanda dei cronisti in merito a quanto dichiarato dal Primo ministro dell’Ungheriadurante il forum di Cernobbio, quando, in riferimento alla, aveva definito “italiano” quello di “eleggere una criminale” nelle istituzioni. “Questa faccenda e’ gravissima e mi fa pensare che per me e gli altri antifascisti come Maya, non ci siano le condizioni per un processo giusto”, ha concluso la neo europarlamentare. L'articolo Ue,: “” L'Opinionista.