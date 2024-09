The Boys | Valorie Curry denuncia il fan che ha oltrepassato il limite al recente Comic-Con

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024) Theil fan che hailal-Con Laquarta stagione di Theha visto Patriota reclutare due nuovi membri dei Sette, uno dei quali si è rivelato essere il conduttore televisivo di alt-right Firecracker: un cliente apertamente razzista, omofobo e in tutto e per tutto sgradevole che ce l’ha con Annie January, alias Starlight (Erin Moriarty). Nel corso della stagione, Firecracker trova il modo di farsi perdonare da Patriota assumendo una serie di farmaci che le permettono di avere la lattazione. Se conoscete il leader dei Sette, gravemente disturbato, capirete senza dubbio perché questo sia di grande interesse per lui.