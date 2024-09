Sinner si è chiuso nella bolla di caos calmo | impermeabile a Kyrgios maldicenze doping

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2024)si èdi, cattiverie, gossip Lo scrive il Corriere della Sera con Gaia Piccardi: Fritz è bello e possibile, sa fare tutto benino ma Jannik meglio, la regolarità dell’americano lo mette in palla e una finale senza emozioni diventa in tre set il miglior match del suo torneo, preceduto dalla sentenza di proscioglimento per il caso del clostebol, digerito strada facendo. Jannik comanda e Fritz subisce. È un’inerzia nota, difficile da ribaltare quando il numero uno è così affilato, a fuoco.