Sinner ha vinto Australian Open e US Open sul cemento nello stesso anno | solo 3 mostri sacri ci erano riusciti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannik, l’uomo dei primati. Ne sta mettendo insieme sempre di più il numero 1 del mondo, in un 2024 che non si potrà dimenticare sia a livello italiano (e ci mancherebbe altro) che a livello internazionale. Con due Slam e sei tornei vinti nel 2024, il bello è peraltro che la stagione non è assolutamente finita e ci potrà essere spazio per altre chance di brillare da qui alle ATP Finals di Torino. Intanto, però, ha aggiornato ancora il libro dei record. Perché la doppietta-USda quando a Melbourne ci si è spostati dall’erba del Kooyong al veloce dell’odierno Melbourne Park, cioè dal 1988, è incredibilmente rara. Ci sonoin tre. Il primo fu Mats Wilander: lo svedese ebbe nel 1988 il miglioredella propria carriera, quello in cui paradossalmente toccò il punto più alto e poi non vinse più alcuno Slam, fermandosi a quota sette.