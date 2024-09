Sinner campione anche fuori dal campo | diventa il nuovo re degli US Open e fa una dedica speciale dopo la vittoria

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024)continua a scrivere pagine del tennis italiano e,aver conquistato gli Australian, si aggiudicagli US, il secondo Slam della sua carriera. L’azzurro si è imposto in 3 set, 6-3, 6-4, 7-5, sbriciolando la resistenza del beniamino di casa, Taylor Fritz, in 2 ore e 16 minuti. Il match L’altoatesino parte con la marcia ingranata e si porta subito sul 2-0. Arriva la reazione rabbiosa dello statunitense, che prima rimonta fino al 3-2 e poi subisce ilbreak.a quel punto non concede più nulla e vince 5 game di fila fino al 6-3 finale, riuscendo a contenere le pur ottime risposte di Fritz. Il grande equilibrio del secondo set si spezza fino all’ottavo game quandomette la freccia e vince per 6-4.