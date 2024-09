Sciopero Toscana del 9 settembre Autolinee Toscane e Gest cancellate | gli orari di bus e tramvia a Firenze

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pesanti disagi anche per chi si sposta aoggi, per via dellonazionale dei trasporti indetto dai sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna. Uno stop per il settore autoferrotranvieri di ben 8 ore. In seguito all’ultimodi 4 ore che si è tenuto il 18 luglio e dopo mesi di trattative non si è ancora giunti, attaccano i sindacati, a una soluzione soddisfacente per le lavoratrici che chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Tra le richieste, l’adozione di misure concrete per la sicurezza del personale viaggiante e il potenziamento degli organici aziendali. La carenza di personale sta portando al taglio del servizio nei vari territori. Tra le motivazioni della fuga dal trasporto pubblico locale c’è anche una questione di salari bassi. Ma vediamo come si svolge looggi a