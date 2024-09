Sciopero bus e metro oggi corse a rischio | orari e fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Lunedì nero per chi utilizza i trasporti pubblici a Milano e Roma, a Genova e Bologna, Napoli e Firenze. Pendolari e non si troveranno, 8 settembre 2024, ad affrontare lunghe attese alla fermata del bus, tram oper lodei mezzi. Lonazionale di 8 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale è stato proclamato dalla Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Le modalità saranno stabilite a livello territoriale. L’astensione dal lavoro avrà luogo a Milano dalle 18 a fine servizio, a Genova dalle 9.30 alle 17, a Venezia dalle 10 alle 16, Bologna dalle 8.30 alle 16.30, Firenze dalle 14.30 alle 22.30, Roma dalle 8.30 alle 16.30, Napoli dalle 9 alle 17 e Bari dalle 15.30 alle 23.30. La protesta per chiedere il rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative come hanno spiegato i sindacati.