Qualiano ex parcheggio via Berlinguer | aumentano i rifiuti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un nuovo sopralluogo nell’exdi via. Lo spazio abbandonato a se stesso è oggetto continuo di abbandono diDopo le innumerevoli segnalazioni giunte in redazione per lo stato di abbandono dell’ex pracheggio di via, questa mattina un nuovo sopralluogo del “Punto!” il Web Magazine. Abbiamo documentato ancora una volta lo stato di abbandono dei luoghi che non trova una soluzione definitiva. Lo spazio si trova con ulterioriabbandonati, sia urbani che di tipo speciale. Il cancello dal quale siamo entrati è di nuovo aperto. Il varco della seconda entrata, invece, è divelto nella parte inferiore e permette un semplice accesso anche agli amanti della “camporella”. A tutto ciò si aggiunge l’assenza nessun intervento sulla vegetazione che è veramente in una condizione indecente.