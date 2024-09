Paradiso delle Signore la gelosia travolgente di Ciro | cosa nascondono le anticipazioni?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 9 settembre 2024) "", ladile? Scoprite chebolle in pentola nella nuova puntata de "Il": tra misteri di famiglia e gelosie inattese, non mancano di certo i colpi di scena! Scommetto che non vedete l'ora di sapere cheaccadrà nella prossima puntata de "Il", la celebre serie di Rai Uno che da anni riscuote un successo incredibile. Nella puntata del 10 settembre, preparatevi a restare a bocca aperta! Odile è nel mezzo di una ricerca che si fa sempre più complicata. Vuole scoprire la verità sul suo padre naturale, ma si scontra con la Contessa Adelaide, sua madre, che non sembra voler dire una parola di più. Nel frattempo, Elvira, un altro personaggio chiave della serie, cerca di riconciliarsi con il passato, spronata dai consigli materni.