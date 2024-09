Palazzo Reale di Napoli trono in restauro con il progetto Restituzioni di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) l” consentirà ildeldi. I lavori, affidati al Centro Conservazione eLa Venaria, inizieranno il prossimo 12 settembre e dureranno circa un anno, 6 settembre 2024 – Ildeldi, sarà restaurato grazie a “”, un programma biennale di restauri di opere d’arte appartenenti al patrimonio culturale italiano, promosso e curato da. Grazie a questodal 1989 si individuano in tutta Italia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, opere bisognose di, sostenendo gli interventi al fine di recuperare beni rappresentativi della varietà del patrimonio storico-artistico italiano, sia in termini cronologici sia in termini di materiali e tecniche.