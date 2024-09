M O Biden convoca meeting sicurezza su cessate-il-fuoco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joedovrebbere in giornata la sua squadra dinazionale per discutere gli attuali colloqui sulilfra Israele e Hamas, dopo che negli ultimi giorni funzionari statunitensi hanno detto a colleghi del Qatar e dell’Egitto che le nuove richieste di Hamas riguardo allo scambio ostaggi-prigionieri va oltre gli accordi precedenti. I funzionari statunitensi hanno chiesto alle loro controparti di fare pressione su Hamas affinché faccia un passo indietro rispetto alle nuove richieste, che hanno citato come il principale ostacolo alla conclusione di un accordo, più dei disaccordi sul Corridoio di Filadelfia.