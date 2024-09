Lo scossone di Draghi delude la sinistra | La Ue deve riformarsi se non vuole spegnersi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Cambiamento radicale, doppio piano Marshall, stop all’eterno rinvio, semplificazione e concretezza. Sono le parole chiavi del Rapporto di Mariosul futuro della competitività europea presentato a Bruxelles insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Due documenti, uno riassuntivo di una sessantina di pagine e l’altro approfondito, di oltre 300 pagine. “Questo rapporto – dice l’ex numero uno delle Bce – arriva in un momento difficile per il nostro continente. Dobbiamo abbandonare l’illusione che solo rimandando si possa preservare il consenso. In realtà, la procrastinazione ha solo prodotto una crescita più lenta. E di certo non ha prodotto alcun consenso. Siamo arrivati al punto in cui, senza agire, dovremo sacrificare il nostro benessere, il nostro ambiente o la nostra libertà”.