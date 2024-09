L’Ancona di Gadda c’è Martiniello mattatatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) ancona 2 isernia 0 (3-5-2): Laukzemis 8; Boccardi 6,5 (30’ st Pecci 6), Codromaz 6, Bellucci 6,5; Savor 6, Sare 6,5 (44’ st Dama sv), Gulinatti 6,5, Alluci 7 (30’ st Gianelli 6), Marino 6; Belcastro 6,5 (23’ st 18 Sambou 6,5),8 (36’ st Amadori sv). A disp. Bianchi, Rovinelli, Galeotti, Mazzoni. All.. CITTA’ DI ISERNIA (4-3-3): Draghi; Nkosi (25’ Mema), Franzese, Gimenez, Del Bianco (13’ st Perrone); Baba, Cascio, Miola (12’ st Manjate); Antinucci (32’ st Varela), De Filippo, Ercolano (31’ st Di Biase). A disp. Sferra, Iannaccone, Bainotto, Baldari. All. Farrocco. Arbitro: Guitaldi di Rimini. Reti: 6’ st e 9’ st. Note - Ammoniti: Franzese, Sare,; spettatori: 2647 (1411 abbonati), per un incasso di euro 10552; recuperi: 6’ + 5’.