La nonnina 85enne che ha preso a pugni l’alligatore Ecco come mi sono salvata

(Di lunedì 9 settembre 2024) Stava passeggiando tranquillamente con il suo cagnolino (uno Shish Tzu) nei pressi di uno stagno vicino a casa sua, a North Fort Meyers in Florida. “All’improvviso ho avuto l’impressione che qualcuno mi stesse osservando, poi è statoun siluro”, ha raccontato la protagonista di questa incredibile vicenda, l’Del Boppel. “Non ho mai visto niente andare così veloce in vita mia”. Ad aggredirla, intorno alle 19.30, un grosso alligatore di oltre due metri di lunghezza, che le si è avventato contro azzannandola a gambe e braccia. Un attacco brutale durante il quale il predatore è riuscito a staccarle un dito con un morso, oltre a provocarle una profonda ferita alla gamba. In circostanze simili in molti non avrebbero saputo reagire, invece Del Boppel ha dimostrato una straordinaria prontezza, soprattutto in relazione all’età.