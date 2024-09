Kvara-Osimhen al PSG spunta l’offerta rifiutata da De Laurentiis | i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un’offerta davvero importante,da Aurelio De: è emerso tutto in queste ore, riguarda il PSG ed il duo. Che Khvichatskhelia e Victorfossero fino ad un paio di anni fa due giocatori centrali all’interno del progetto Napoli, era un aspetto lampante e sotto gli occhi di tutti. Entrambi sono stati protagonisti dello Scudetto, entrambi hanno trascinato la squadra nei momenti di difficoltà, entrambi hanno raggiunto un valore in termini economici davvero molto importante. Aurelio Desperava di poter vendere il nigeriano per una cifra di 130 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), anche se alla fine nessuno si è presentato alla corte azzurra per pagare quei soldi.