Jennifer Lopez dopo il divorzio con Ben Affleck lo scatto mano nella mano con Matt Damon

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) –al Toronto International Film Festival. I due, come mostra 'Page Six', sono stati fotografati durante una conversazione privata all'after party di 'Unstoppable', film prodotto dalla società die dall'ex marito Bencon la loro Artists Equity. Per l'attrice e cantante è la prima L'articoloilcon Benloconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.