Jenin in Cisgiordania è oggi una città in rovina E il mondo resta in silenzio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Questa mattina, il notiziario radio che ascoltavo (Radio France Internationale) parlava di, unadellaoccupata che, per dieci giorni, è stata teatro di una delle più violente “operazioni” militari israeliane degli ultimi vent’anni. “Operazione” che ha portato alla morte di quasi quaranta palestinesi, tra cui otto bambini. E di nuovo, la comunità internazionale ha reagito con la solita condanna blanda, inefficace, che suona ormai come un’eco vuota.è unain. Le immagini evocate dalle parole dei testimoni (confermate dal video dell’AFP) parlano di strade crivellate da crateri, scavate dalle macchine per il movimento di terra israeliane, con le acque reflue che scorrono senza controllo dopo la distruzione dei canali di scolo.