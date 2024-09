Jacobelli | Rivali dell’Inter rinforzate ma i nerazzurri vogliono ripetersi in Italia e …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Xavier: “, ma iine in Europa. Ecco i colpi di mercato più decisivi” La redazione di News.Superscommesse.it ha intervistato in esclusiva Xaviersulle operazioni di mercato di questa sessione estiva e sull’avvio della Serie A. In questo estratto, l’opinione del giornalista sugli acquisti più impattanti per il nostro campionato e sulla favorita alla vittoria dello Scudetto. Perqual è il colpo di mercato più decisivo o impattante chiuso in questa finestra estiva? “In assoluto è difficile individuare una singola operazione, ma citerei diversi colpi. Quelli di Lukaku, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, gli undici arrivi in casa Atalanta con svoltana, a cominciare da Retegui, Brescianini e Zaniolo (che è in fase di recupero).