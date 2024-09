Impruneta al via la Festa dell' Uva con cene solidali e un weekend ricco di eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Firenze) 9 settembre 2024 - A pochi giorni dall'inizioa 98esima edizione'Uva di, in programma per domenica 29 settembre in Piazza Buondelmonti, la solidarietà dei quattro storici rioni – Pallò, Sant'Antonio, Fornaci e Sante Marie – si intensifica con una serie di iniziative benefiche a favore di associazioni locali e nazionali attive in settori come la ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria e l'accoglienza. Anche quest'anno, la comunità disi distingue per il suo impegno solidale di grande importanza, confermandosi protagonista per l'edizione 2024. Per le prossime due settimane sono in programma quattrorionali di beneficenza, con l'obiettivo di raccogliere fondi per diverse associazioni attive sul territorio.