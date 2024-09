Ida Platano opinionista a UeD? Lei pubblica un video criptico su Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Uomini e Donne, purtroppo, non riaprirà i battenti quest’oggi, come inizialmente ipotizzato, e neppure lunedì prossimo, 16 settembre. Il talk show condotto daDeapproderà su Canale 5 a partire da lunedì 23 settembre, cosa che ha deluso molto i fan del programma. Come ogni anno, non mancheranno le novità e i colpi di scena, e tra di essi potrebbe esserci anche il ritorno di Idanelle vesti di. Ecco cosa è successo in queste ore. Nuovo ruolo per Idaa Uomini e Donne: sarà? Idaè tornata a Uomini e Donne come ospite per raccontare come stia procedendo la sua vita dopo il fallimento del suo trono e per replicare ad alcune dichiarazioni fatte da Mario Cusitore nei suoi riguardi.