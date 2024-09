I vecchietti del calcio | a 39 anni Modric segna su punizione e Ronaldo segna il gol 901 – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Roma direbbero cheje l’ammollano ancora. Sono idelche non hanno alcuna intenzione di smettere di calciare un pallone. E quando succede, lo fanno come nessun altro. Classe, estro, fantasia, senso della posizione. Calciatori totali al quale, oggi, manca solo un po’ di fiato in più. Il croato ieri sera ha “dipinto” unadal limite dall’area contro la Polonia. Un gol che, tra le altre cose, ha anche conto la vittoria alla Croazia. Il folletto gentile,durante tutta la sua carriera non è mai andato sopra le righe (tranne contro Orsato in semifinale Mondiale in Qatar). Ha sempre fatto parlare i suoi piedi. Dopo il match con la Polonia però qualcosa l’ha detta: «Alla mia età non si può pensare troppo, vado partita per partita. Finché mi godo il campo così, ci sarò, e quando sentirò che l’entusiasmo sta finendo, mi fermerò.