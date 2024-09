Ho fatto 23 bonifici da 495 euro | la drammatica truffa in cui è cascato David Riondino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo l'ex arbitro Paolo Casarin, un altro vip cade nella trappola delle truffe. Stavolta è toccato all'attore e musicista, anche se a lui è andata leggermente meglio dal punto di vista economico: l'ex giacchetta nera, 84 anni, ha perso 40milaper la tecnica della chiamata per l'incidente (mai avvenuto) del figlio. Il 72enne, invece, è stato raggirato durante l'acquisto di un telefonino. Acquisto anche in questo caso inesistente, ma che gli è costato oltre 11mila. Come riporta il Corriere della Sera, un giorno dopo pranzo l'artista toscano riceve sul suo smartphone un sms della piattaforma per pagamenti online Nexi l'avviso di pagamento di un telefonino., che non ha mai effettuato alcun ordine, clicca e segue le indicazioni per bloccare il pagamento, contattando il sedicente servizio clienti al numero 39 350 8042154.