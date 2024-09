Firicano | Napoli Buongiorno è uno dei migliori difensori ha anche dei margini di miglioramento

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024): “è già uno deie pare abbiadeidi. Ha guadagnato reputazione in poco tempo. Ha avuto buone esperienze e sa difendere in maniera importante. Si spera che cresca e che sappia essere importanteper la Nazionale” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Aldo, ex difensore di Cagliari e Fiorentina, oggi allenatore del Tuttocuoio: Soddisfatto del mercato della Fiorentina? “Appare un buon mercato, però questi acquisti vanno verificati sul campo. Vedremo il lavoro dell’allenatore, e vedremo il processo di ambientamento dei nuovi con i vecchi”. Secondola Fiorentina aveva veramente bisogno di Folorunsho? “Assoluto bisogno di Folorunsho, non lo so. Però non escludo che, magari, poteva esserci la volontà di un centrocampista.