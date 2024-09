False consumazioni al bar pagate con il pos per avere denaro contante da giocare alle slot

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gallarate (Varese), 9 settembre 2024 -al barcon il pos in cambio diper continuare a.Denunciati i quattro titolari di altrettante saletra Gallarate, Somma Lombardo e Arsago Seprio, tutti comuni in provincia di Varese. Già chiusa una delle attività finite nel mirino del comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, per altre quattro è stata proposta la sospensione della licenza commerciale. In due anni sono stati bruciati 7milioni di euro.Il finanziamento illecito (una delle attività pubblicizzava addirittura l'opportunità dicon un cartello in vetrina) è stato scoperto grazie ai controlli della Finanza di Gallarate sul rispetto delle vigenti norme a contrasto della ludopatia.