Elon Musk è diventato il megafono di Trump e dell’estrema destra globale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Di Leonardo Bianchi Nelle ultime settimaneè comparso piuttosto spesso nelle cronache internazionali, e sempre per motivi legati a posizione politiche estreme e controverse espresse su X. Tra le varie cose, l’imprenditore sudafricano ha promosso in un tweet (poi cancellato) l’intervista del giornalista ultraconservatore Tucker Carlson al podcaster e storico Darryl Cooper, in cui quest’ultimo sosteneva che il vero «cattivo» della Seconda guerra mondiale è stato Winston Churchill – e non Adolf Hitler – minimizzando anche la portata della Shoah.