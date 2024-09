E’ stato un mezzo incubo Ora saremo più coperti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mister Dossena, l’continua? "Il miod’animo non può che essere di delusione. E’ davvero un. Dentro di me non vedo l’ora di portare gioia ai tifosi e invece succede l’opposto. Loro sono arrivati tre volte davanti alla porta e hanno fatto tre gol, per errori di singoli e reparto. In difesa è vero che tre giocatori su quattro era la prima volta che giocavano insieme, ma sono comunque uomini di esperienza, dovevano leggere le situazioni meglio. Il centrocampo in certi momenti ha lasciato delle lacune in cui si sono infilati loro e noi non abbiamo avuto quella compattezza che avevo chiesto ai ragazzi". Due caratteri diversi tra primo e secondo tempo? "Sì, poi magari è più facile reagire quando hai preso uno schiaffo e non hai nulla da perdere. Però se ogni volta dobbiamo prendere tre schiaffi per tirare fuori il carattere, la vedo un po’ grigia.