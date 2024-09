Draghi ' nuovo debito comune Ue sul modello Recovery'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Se le condizioni politiche e istituzionali sono presenti, l'Ue dovrebbe continuare - basandosi suldel NextGenerationEu - a emettere strumenti di, che verrebbero utilizzati per finanziare progetti di investimento congiunti volti ad aumentare la competitività e la sicurezza" europea. Lo si legge nel report sulla competitività di Mario. "Il bilancio dell'Ue dovrebbe essere riformato per aumentarne l'efficacia e l'efficienza, oltre a essere meglio sfruttato per sostenere gli investimenti privati", istituendo "un 'pilastro della competitività ". Nel report sulla competitività di Mario, viene specificato che "le risorse finanziarie dell'Ue dovrebbero essere rifocalizzate su progetti strategici e obiettivi concordati congiuntamente, in cui l'Ue apporta il maggior valore aggiunto".