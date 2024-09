Diletta Leotta e Loris Karius l’indiscrezione velenosissima | lo scatto che scatena il gossip FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 9 settembre 2024) Personaggi tv. Tensioni all’orizzonte per la coppia, non solo a Milano, ma anche nella loro relazione. Dopo un’estate da favola, culminata con il matrimonio in Sicilia il 22 giugno 2024, sembra che la serenità abbia lasciato il posto ad alcune difficoltà. A rivelare la notizia è il settimanale Gente, che riporta di una crisi che potrebbe minare l’equilibrio della coppia. Gli attriti sarebbero emersi verso la fine di agosto, gettando un’ombra su quella che fino a poco tempo fa appariva come una favola romantica.