Diablo Immortal è pronto al suo aggiornamento più importante

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 9 settembre 2024) Da domani, 10 settembre, sarà disponibile il nuovodidal nome Cruicible of Justice. In questo nuovo capitolo, i giocatori affronteranno un viaggio per purificare i propri corpi dall’oscurità causata dalla frammentazione della pietra del mondo, in modo da brandire El’druin, la leggendaria spada di Tyrael, nella sfida che li attende contro. Disponibile per chiunque abbia completato la parte finale delle Terre del Terrore meridionali, questa missione porterà i giocatori nelle gelide Isole Fredde piene di belve, dove dovranno lottare per la loro stessa anima.