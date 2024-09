Crolla un pino a Milano Marittima Cade su un’auto salvi per un pelo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il maltempo ha creato qualche disagio ieri. AMarittimo è caduto un grandein pieno centro, in rotonda I° Maggio. Per fortuna nessuno si è fatto male, anche se al momento della caduta ilha urtato la parte posteriore diche stava transitando: ci è mancato poco. Un’ambulanza è accorsa per ragioni precauzionali e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per ridurre in pezzi l’albero e rendere possibile il suo trasporto. La polizia locale ha isolato l’area e dirottato il traffico mentre procedevano i lavori di rimozione dell’albero. L’episodio ha immediatamente innescato una serie di commenti – anche sui social – sull’annoso tema dei pini, belli e caratteristici ma spesso al centro di problemi legati a cadute, rotture di rami o strade dissestate.