C’era una volta un ragazzo che come lui…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) E così da oggi è ufficiale: il nostro Mauro Paloschi va alla Rai e ci dà appuntamento alla quinta stagione del programma di informazione Raidue “Ore 14” condotta da Milo Infante, e premiata da grandi ascolti di pubblico. Ebbene sì. Sarà inviato per i principali fatti di cronaca del Nord Italia. Ci sono libri e film che raccontano splendide storie di persone che inseguono un sogno e lo realizzano. Ma noi non siamo al cinema, ci diciamo spesso, e la vita è un’altra cosa, ed i sogni sovente non si avverano. E invece, invece no. Non per Mauro, nato e cresciutogiornalista anche video proprio nel vivaio dei ragazzi di Bergamonews, cominciando con il seguire l’Atalanta a Zingonia, e mostrando una stoffa da cronista vero, e non solo di calcio.