Carpi uno-due e prima vittoria Il Perugia costretto e inchinarsi

(Di lunedì 9 settembre 2024) Di imprese da ricordare questotargato Lazzaretti e Serpini ne ha regalate già tante in 15 mesi e il 2-0 colsi inserisce in un banchetto prelibato.in C, primo ko per la corazzata umbra (a secco per lavolta bomber Montevago) senza gol evolta per Sorzi senza reti al passivo. Tutto in una notte tanto bagnata quanto splendente. Ilha giocato da grande squadra, ha sofferto quando ilnel primo tempo ha espresso il suo massimo sforzo, cogliendo un palo clamoroso con Ricci, poi però alla distanza è venuto fuori, in una notte in cui i due leader difensivi sono finiti ko. Calancadella gara (dentro Rossini a sinistra con grande piglio) e Panelli a metà ripresa, con la spalla lussata dopo un contrasto. Proprio lì Serpini ha pescato dalla panchina i suoi jolly.