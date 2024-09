Bomba d’acqua devasta Roma | fiumi d’acqua per le strade

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una violentaha colpitonella serata di domenica 8 settembre, causando gravi disagi in diverse aree della città, inclusa la zona del Colosseo. Le immagini dell’alluvione sono diventate virali sui social media, con video che mostrano la forza dell’acqua invadere le. In uno di questi filmati, condiviso sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas“, si vedono dipendenti di un locale nei pressi del Colosseo mentre cercano di spostare vasi ornamentali per impedire che l’acqua li trascini via. Alcuni clienti, seduti all’esterno, sono immersi fino alle ginocchia, mentre sacchi di immondizia galleggiano per le, trasformate in veri e propri. Il nubifragio ha provocato numerosi disagi in città, colpendo in particolare il quadrante Sud Est.