Boccia è riuscita a passare per vittima ha un' agenda-setting | l' analisi dell' esperto

(Di lunedì 9 settembre 2024) Risposte elaborate. Una strategia social e non, perfetta e calcolata nei minimi dettagli. Un piano che l'ha portata sempre adae mai da carnefice. Da 27mila follower a ben oltre i 100mila. Un'affermazione inarrestabile quella di Maria Rosaria, la lady'affaire Gennaro Sangiuliano. Ma come ha fatto a conquistare la popolarità? Ci sono anomalie nella sua scalata al successo? Oggi può essere considerata un'influencer a tutti gli effetti? Può puntare ai grandi brand? A rispondere a queste domande, Riccardo Pirrone(presidente'Associazione Nazionale Social Media Manager), che parlando con Il Messaggero ha analizzato la strategia usata dae ha pronosticato il suo futuro social. Partiamo dall'inizio. I 27mila follower iniziali non erano completamente veri “perché l'engagement che aveva prima del caso Sangiuliano era a livelli più bassi.